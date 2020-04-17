Altaylı Cenk’in hedefi büyük

Genç defans oyuncusu A Milli Takım’da forma giymek istiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç stoper Cenk Özkacar, hedefinin A Mili Takım forması giymek olduğunu söyledi. Geçen sezon tecrübe kazanması için Karaca Belediyespor'a kiralandığında Altay'ın değerini daha iyi anladığını ifade eden savunmacı, "Her geçen gün tecrübem artıyor. Altay'a faydalı olmak için çok çalışıyorum. Takımdaki büyüklerimden çok şey öğreniyorum. Onlarla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. En büyük hayalim Altay'la Süper Lig'e çıktıktan sonra A Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı terletmek" diye konuştu.

ÇOK SABIRLI OLMAK GEREKİYOR

Cenk Özkacar şöyle devam etti: "Altyapıdan profesyonelliğe geçişte gayret gösterip sabırlı olmak gerekiyor. Çok çalışmak ve sabır burada anahtar kelime." Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan Cenk, çalışmalarını evinden sürdürdüğünü dile getirdi.