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Haberler Spor Altaylı Helder Tavares, Süper Lig için iddialı

Altaylı , için iddialı

Altaylı Helder Tavares, Süper Lig için iddialı

17.04.2020, 11:13

1. Lig ekiplerinden Altay'ın Yeşil Burun Adaları uyruklu milli futbolcusu , ligler yeniden başladığında yakaladıkları birlik ve beraberliği sürdürmeleri halinde için önlerinde engel olmadığını bildirdi.

Tavares, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir performanslarının olduğunu, yapılan değişikliklerin ardından son olarak teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ın geldiğini belirtti.

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Tavares, şunları kaydetti:

"Hemen hocanın oyun sistemine adapte olduk. Üst üste aldığımız galibiyetlerle daha önceden play-off'tan Süper Lig'e çıkma ihtimalimiz konuşulurken şu anda tüm takım arkadaşlarımla beraber 'neden ilk 2 olmasın' diyoruz. Ligler yeniden başladığında şu andaki birlik ve beraberliğimizi sürdürürsek Süper Lig için önümüzde hiçbir engel yok."

Tavares, liglerin ne zaman başlayacağının şu an net olmadığını fakat kendisinin lige en hazır şekilde girebilmek için çalışmalarını hocalarının verdiği program dahilinde sürdürdüğünü anlattı.

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