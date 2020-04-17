Altınordu, Elayis’in peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek için gurbetçi genç oyuncuları yakın takibe aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin listesinde Hollanda'dan Elayis Tavşan'ın olduğu öğrenildi. Hollanda ekibi Sparta Rotterdam altyapısında yetişen oyuncu daha sonra SC Telstar kulübüne transfer oldu. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan, santrfor ve oyun kurucu pozisyonlarında da görev yapıyor.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Hücum oyuncusu U17, U18 ve U19 yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takım formasını terletti. Annesi Türk, babası Surinamlı olan 18 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. İspanya ve İngiltere'den birçok kulübün izlediği başarılı oyuncu için Altınordu'nun Hollanda ekibinin yönetimiyle en kısa sürede temasa geçmesi bekleniyor. GÖRKEM TÜRKYILMAZ