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Haberler Spor Dorukhan Kartal’da kalacak

Kartal’da kalacak

Dorukhan Kartal’da kalacak
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Dorukhan Toköz ile ilgili açıklama yaptı ve sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı bildirildi. Siyah-beyazlı idareciler genç oyuncunun takımda kalacağını açıklarken, İtalyan basını Serie A takımlarından Lazio'nun başarılı oyuncunun peşinde olduğunu öne sürmüştü.

KALECİ LORİUS KARİUS GİDİYOR
Önceki gün siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet eden Alman file bekçisi Loris Karius ise önümüzdeki günlerde Tükiye'den ayrılacak. Bonservisi Liverpool'da bulunan Alman file bekçisiyle önümüzdeki sezon yola devam etmeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan Beşiktaşlı idareciler, Karius'un son yaşanan gelişmelerden sonra önümüzdeki günlerde Türkiye'den ayrılacağını ifade etti. Alman file bekçisinin 15 gün içinde Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

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