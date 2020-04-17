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Haberler Spor Efsanelerden açık artırma

Efsanelerden açık artırma

Efsanelerden açık artırma
Giriş Tarihi: 17.4.2020

’in eski yıldızları müzayedesinde kişisel eşyalarını satacak. Gelir virüsle mücadele fonuna aktarılacak.

İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir açık artırma düzenleyerek kişisel eşyalarını satışa sunama kararı aldılar. Bugün internet üzerinden yapılacak müzayededen elde edilecek gelir, korona virüsle mücadele için oluşturulan fona aktarılacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, açık artırmaya çıkacak ürünler arasında Roberto Carlos'un kramponları, Iker Casillas'ın eldivenleri ve Fernando Hierro'nun forması da yer alacak.

CARLOS 11 SENE OYNADI
Bir dönem F.Bahçe forması da giyen Brezilyalı eski yıldız Roberto Carlos, Real Madrid'te en uzun soluklu oynayan oyuncular arasında yer alıyor. Real Madrid'in kapısından 1996 yılında giren Carlos, 2007 senesine kadar bu kulüpte görev almıştı.

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