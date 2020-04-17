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Evde kal sağlıklı kal

Evde kal sağlıklı kal
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya giren sporcular, paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle spor müsabakalarına ara verilirken karantinaya giren ünlü yıldız sporcular, sosyal medya paylaşımlarıyla evlerinden takipçilerine ulaşıyor.

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Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo çocuğu ile kurduğu çadırın içinde oyun oynadığı fotoğrafı paylaşırken, Kolombiyalı yıldız Falcao ise koşu bandındaki fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Antalyaspor'lu Lukas Podolski çok sevdiği çayla pozunu paylaştı. F.Bahçeli Sadık eşi ve kızı ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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