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Ferrero: Aşı için kobay olabilirim

Ferrero: Aşı için kobay olabilirim
Giriş Tarihi: 17.4.2020

İtalya Serie A kulüplerinden Sampdoria'nın Başkanı Massimo Ferrero, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolu çok özlediğini ve takımların yeşil sahalara tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

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