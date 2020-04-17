Gökhan Gönül’e yeni sözleşme

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, siyah-beyazlı kulübün yeni teklifini kabul etti. 35 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gökhan, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı. Bu arada Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde andı.