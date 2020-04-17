Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, siyah-beyazlı kulübün yeni teklifini kabul etti. 35 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gökhan, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı. Bu arada Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde andı.
Gökhan Gönül’e yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.