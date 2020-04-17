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Haberler Spor KSK’nin ‘İnci’si iddialı konuştu

KSK’nin ‘İnci’si iddialı konuştu

KSK’nin ‘İnci’si iddialı konuştu
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Kaf-Kaf’ın sol kanat oyuncusu şampiyon olacaklarını söyledi

FF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın genç yıldızı Doğukan İnci, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için kenetlendiklerini belirtti. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde özel çalışmalara devam ettiklerini belirten 21 yaşındaki golcü futbolcu, "Altyapıdan beri en büyük hedefim A Takım'da forma giymekti, bunu başardım. Herkesin hayalinde olan Karşıyaka'da oynuyorum. Zor günlerde hiçbir zaman için aklıma ayrılmak gibi bir şey gelmedi. Yeşil-kırmızılı formayı giymek büyük bir onur. Burada kalmak, savaşmak ve bu mücadelenin içinde olmak bizim için büyük bir gurur. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk yaşarız. Şuan Play-Off hattındayız, şampiyonluk kupasını da Karşıyaka'ya getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Görkem TÜRKYILMAZ

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