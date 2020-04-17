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Haberler Spor Kübra turnuvanın iptaline çok üzüldü

Kübra turnuvanın iptaline çok üzüldü

Kübra turnuvanın iptaline çok üzüldü
Giriş Tarihi: 17.4.2020

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Kübra Dağlı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı normal takvime göre mayıs ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nın iptal edilmesinin, bütün emeklerinin boşa gittiği hissi oluşturduğunu söyledi. Sezona iyi başladığını ve gelecek ay Danimarka'da düzenlenmesi gereken Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini anlatan Kübra, "Dünya Şampiyonası, Danimarka'da mayıs ayında gerçekleştirilecekti. Maalesef korona virüs salgınından dolayı iptal edildi. Bu üzücü oldu çünkü çok çalışmıştım" dedi.

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