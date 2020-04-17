Süper Lig ekibinin kendisini düşünmesi halinde görüşme yapabileceğini belirten 67 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural, “Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım” dedi.

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında bulunan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberlere bir kez daha açıklık getirdi. "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Neden olmasın" diye yanıt veren Yılmaz Vural, "Beni düşünmeleri halinde gider görüşürüm. Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz, 3-5 ay sonra gidiyor. Antrenörlük becerilerimi göstermek istiyorum. Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor. Ali Koç, 50 milyon Euro hibe etti, para 1 dakikada bitti. Türkiye'nin 4. ve 5. büyüğünde çalıştım. Gönül ister ki 3 büyük takımda da olmak. Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım" dedi.

İŞİMİ ÇOK İYİ YAPIYORUM

Teknik direktörlüğü iyi yaptığını düşündüğünü belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural şöyle devam etti: "Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekonomik anlamda dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız. Sadece şampiyon hocaları 1. yapıyorlar. Göztepe'nin şampiyonluğunu yazsak kitap olur. Takımlar yönetimimizle gelir konuşurlarsa neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz da ne oluyor? Kısa bir süre sonra gidiyorlar. Benim kariyerim, yaptıklarım ortada. Şuan ki hedefimiz Akhisarspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmaktır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz."



Ligler 1 Haziran'da başlayacak gibi

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, aldıkları duyumlara göre liglerin 1 Haziran'da başlayabileceğini söyledi. Vural, "Biz 1 Mayıs'a kadar oyuncularımıza kendi motorik özelliklerini kaybetmemeleri adına bireysel antrenman metotları yolladık. Takımı küçük gruplara böldük. Eğer lig haziranda başlarsa 4 haftalık bir süremiz olacak. Oyuncularımız kendilerine verilmiş programları yaparlarsa 4 hafta yeterli olur. Oyuncular bana "O kadar uzaklaştık ki olaydan" diyorlar. Biz 6 tane final maçı oynayacağız, hepsini kazanmak zorundayız. Ben de oyunculara şunu dedim: "Eğer bu soruyu sorabiliyorsanız, kendinizi yeniden toplamanız mümkün olur. Bu soruyu sormak da bir bilgi istiyor" diye konuştu.