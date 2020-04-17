Nuri bombası

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Göztepe, önümüzdeki sezon yeni stadı ve muhteşem taraftarlarının desteği ile Avrupa Ligi için mücadele edecek. Bu hedefle kadrosuna da önemli isimleri takviye edecek olan Göz- Göz yönetimi, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Almanya'da Werder Bremen forması giyen milli yıldız Nuri Şahin'i gündemine aldı.

İZMİR EKİBİ TEKLİF GÖTÜRDÜ

Mevcut kadroda yer alan Kosta Rikalı ön libero Celso Borges ile yolları ayırma hazırlığı yapan, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın teklif yaptığı Alpaslan Öztürk'ü ise elden çıkararak kasasını doldurmayı planlayan Göz-Göz, iki oyuncunun yerine 31 yaşındaki futbolcuyu getirerek taraftarlarına hediye verecek. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim teklif ilettiği Nuri Şahin'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.



Avrupa'nın devlerinde forma giydi

Almanya doğumlu tecrübeli futbolcu Nuri Şahin altyapı eğitimini Borussia Dortmund'da alırken Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Feyenoord ve Liverpool'da kiralık ola-rak forma giyen Real Madrid'de de bir sezon geçiren Nuri daha sonra Dortmund'a dönerek 6 sezon daha yetiştiği kulüpte sahne aldı. Nuri, son iki sezonu ise W.Bremen'de geçirdi.



A Milli Takım'dada görev yaptı

Göztepe'nin sürpriz bir hamle ile listesine aldığı Nuri Şahin, A Milli Takım formasını 52 kez terletti. Son olarak 2017'de, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya karşı forma giyen 31 yaşındaki ön libero forma giydiği 52 maçta 2 gol atmayı başardı. Kulüp kariyerinde ise 354 maça çıkan yıldız oyuncu 35 kez fileleri sarstı.

BURAK HAKERLER