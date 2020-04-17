Önce aşı sonra spor

Dünyayı saran korona virüs tehlikesi sebebiyle tüm dünyada spor müsabakalarına ara verilirken bilim adamlarının başlangıç tarihlerine yönelik açıklamaları ise pek umut verici değil. Aşı bulunmadan bu organizasyonlarının başlamasının zor olduğu konusunda birleşen uzmanlar organizasyonlar başlasa da seyircinin dahil edilmesinin çok uzun bir süreci kapsayacağını dile getiriyorlar. Emory Üniversitesi'nden Zach Binne "Aşı bulunmadan statlara insan alamazsınız" derken Bağışıklık Uzmanı Karol Sikora ise "İngiltere'yi ele alalım, 68 milyon insanın birden bağışıklık kazanması karmaşık bir şeydir. Aşının gelmesi 18 ayı bulabilir. Bu noktaya kadar da, halkın yüzde 60'ının bu hastalığı geçirmiş olması yüksek ihtimal olarak gözüküyor" dedi.



YORUMLAR ÇOK KARAMSAR

Önleyici Tıp Uzmanı Carlos Alberto Diaz ise futbol üzerinden konuyu yorumlayarak "Bir aşı bulunana kadar futbolun geri dönmemesi mantıklı. Toplu bir bağışıklık oluşunca, büyük organizasyonlar tekrar başlayabilir" diye görüş bildirdi. Salgın nedeniyle çok sıkıntılı günler geçiren İtalya'nın Bilim Kurulu üyesi Sandra Zampa da "İtalya'da futbolun tekrar başlaması kolay değil, bu bir öncelik de değil. Tamamen güvenli olduğunda statları tekrar dolduracağız. Bu da aşının gelmesini gerektiriyor. Eğer takımlar seyircisiz oynama yolunda bir yöntem bulursa, bunu da değerlendirebiliriz" diye konuştu.



Tek yolu her hafta test yapmak

Amerika'da Pandemi Uzmanı Anthony Fauci ise futbolun yeniden başlaması ile ilgili bir yolun bulunduğunun altını çizerek "Futbolun dönmesinin bir yolu var. Eğer her hafta futbolcuları test ederseniz, ailelerine risk oluşturmaz. Ancak stada seyirci alınması doğru olmaz" dedi. Zaragoza Üniversitesi'nden Nacho de Blas ise daha karanlık bir tablo çizerek "50 bin kişinin dolduğu bir statta 25 bin kişinin sosyal izolasyon kurallarına uymasını beklemek kolay değil. Bunun olmasını engellemek için, hükümetlerin virüsün yayılmasını engellemek adına sporu başlatmaması gerekiyor" diye konuştu.