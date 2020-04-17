Paylaşımlar devam ediyor

Spor dünyasının yıldız isimleri çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Korona virüs tehlikesi sebebiyle vakitlerini evde geçiren dünya yıldızları, sosyal paylaşımlarını sürdürdüler. Yıldızlar evdeki çalışmalarını sürdürerek güçlü çalışmaya gayret ederken milyonlara ulaşan paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni topluyor. Aktif sporcular kadar kariyerini noktalamış isimler de formda kalmak için çaba sarf ediyor. 2019'un Mayıs ayında kariyerine nokta koyan Brezilyalı oyuncu Julio Baptista, çocuğuyla birlikte futbol oynarken İngilizlerin efsane ismi David Beckham da antrenman yaparak takipçilerine seslendi. Satildeo Sao Paulo FC'nin Brezilyalı oyuncu Pato, parkta tek başına çalışmalarına devam ederken Tigres'in yıldızı Gignac ise antrenmanlarına köpeğini de dahil ederek hoşça vakit geçiriyor.