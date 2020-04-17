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Sagna, Ersin’i alkışladı

Sagna, Ersin’i alkışladı
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Dünyaca ünlü futbolcu, Uşakspor kalecisi Ersin’i Ergene maçında iki penaltı atışını kurtarması üzerine tebrik etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor'un kalecisi Ersin Aydın, daha önce Manchester City'de görev yapan, defans oyuncusu Bacary Sagna'nın Ergene Velimeşe maçında arka arkaya kullanılan iki penaltı atışını kurtardığı gerekçesiyle kendisini tebrik ettiğini söyledi. Rakiplerini 2-0 yendikleri maçın 90. dakikasında 2 penaltı atışını kurtaran kaleci Ersin Aydın, "Kurtardığım ilk penaltıda çizgiyi geçtiğim için hakem Egemen Artun atışı tekrarlattı, sarı kartı gösterdi. İkinci atışı da kurtardım ama bu kez kural ihlali yaptığım gerekçesiyle kırmızı kartla beni oyunda attı" dedi.

KURTARIŞLARIMI İZLEMİŞ
Sagna'nın tarihe geçen kurtarışlarını izlediğini belirten Ersin Aydın şöyle devam etti: "Sagna, DM attı tebrik ettiğini söyledi. Çok şaşırdım. Aynı zamanda mutlu oldum."

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