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Haberler Spor Alsancak Stadı’nda çalışmalar sürüyor

Alsancak Stadı’nda çalışmalar sürüyor

Alsancak Stadı’nda çalışmalar sürüyor
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir'de yıkıldığı yerde yenilenen Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü açıklandı. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi. İZVAK'ın bilgilendirme yazısında, "Alsancak stat inşaatında çalışmalar, korona virüs (Covid-19) nedeniyle kontrollü olarak, ancak duraksamadan devam ediyor. Kale arkası misafir tribünü tamamlanmak üzere. Localar, soyunma odaları, ortak kullanım, mekanik ve elektrik altyapıları halen hazırlanıyor. Hedef, 2020-2021 sezonu" ifadelerine yer verildi.

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