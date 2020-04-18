Altay’da Helder yokları oynadı

Siyah-beyazlı ekibin ön liberosu son altı maçta, ilk 11’de sadece 1 kez görev yaptı.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da ikinci sezonunu geçiren tecrübeli ön libero Helder Tavares, son haftalarda teknik heyetin gözünden düştü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, görevde olduğu son 6 maçta, Tavares'e ilk 11'de sadece 1 kez görev verdi. 30 yaşındaki deneyimli futbolcuyu 2 kez kadroya almayan, 2 kez de 90 dakika yanında oturtan Yalçın Koşukavak, 1 defa Tavares'i sonradan oyuna aldı. Ara transfer döneminde aynı bölgede görev alan Segbefia ile anlaşan Altay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tavares'le yollarını ayırması bekleniyor.

17 YILLIK HASRET BİTECEK

Yalçın Koşukavak, lige verilen arada futbolcularının evlerinde iyi çalıştığını söyledi. Önlerinde oynanmamış 6 maç kaldığını belirten Yalçın Koşukavak, "Son ana kadar mücadele eden, golü ve galibiyeti düşünen bir takım yarattık. Bu azimle ve heyecanla 17 yıllık Süper Lig hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Yakaladığımız çıkışı sürdürerek verdiğimiz mücadelenin alın terinin karşılığını almak istiyoruz. Büyük Altay'a şampiyonluk yakışacaktır. Altay, tekrar eski günlerine dönecektir" şeklinde konuştu.