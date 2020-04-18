Altınordu’nun gözü iki yıldızda

İzmir ekibi, altyapısından yetiştirdiği Cengiz ve Çağlar yeni sezonda başka takımlara transfer olursa bonservisten yüzde 5 pay alacak.

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu, gözünü yetiştirdiği Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye çevirdi. Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerlerine devam eden iki yıldız, yeni sezon öncesi başka ülkelerin takımlarına gitmesi halinde İzmir ekibi bonservis bedelinden pay alacak. İtalya'yı etkisi altına alan korona virüs yüzünden bütçesinde azalmaya giden Roma, Cengiz Ünder'i satmayı planladığını duyurdu. Ünder'e İngiltere'den Arsenal, Tottenham, Everton, Manchester City, Chelsea ve Almanya'dan Bayern Münih talip olmuştu. İtalyan devi Cengiz Ünder'in bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi. Cengiz, Çizme dışına transfer olduğu taktirde Altınordu'nun yanı sıra altyapısında forma giydiği Bucaspor da para kazanacak. Ancak yüzde 5 oranında yetiştiricilik bedelinin aslan payını kırmızı-lacivertliler alacak.

ÇAĞLAR DA YOLCU GİBİ

İngiliz ekibi Leicester City'de başarılı bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü'yü de Manchester City'nin yanı sıra Atletico Madrid de istiyor. Eğer Söyüncü İngiltere'de kalırsa Altınordu yetiştiricilik bedeli alamayacak. Ancak Çağlar, Atletico Madrid'e giderse Altınordu'nun yanı sıra E.Göz Menemenspor da yetiştiricilik bedelinden pay alacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ