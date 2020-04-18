Antrenmanlar evde de sürüyor

Yeşil sahaların yıldız futbolcuları, formda kalmak için evlerinde spor yapmaya devam ediyor.

Korona virüs sebebiyle evde spor yapıp formlarını korumaya gayret gösteren ünlü yıldızlar "Evde kal" mesajlarını da yinelediler. Bir dönem G.Saray forması giyen Deportivo'nun oyuncusu Emre Çolak, evinde egzersiz bisikletiyle çalışmalarını sürdürürken Real Madrid'in savunma oyuncusu Dani Carvajal ise pilates topu ile yaptığı antrenmanını instagram hikayesinden paylaştı. Juventus'un orta saha oyuncusu Miralem Pijanic de antrenman sonrası "İş bitti" ifadesi ile çalışma sonrasındaki pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Real Madrid'in tecrübeli oyuncu Sergio Ramos da çalışma sonrası paylaşımı ile dikkat çekti.