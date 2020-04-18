F.Bahçe arayışta

Fenerbahçe’de Mauricio Isla’nın yerine yönetim Newcastle United’dan İspanyol sağ bek Manquillo’yu gündemine aldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve gelecek sezon kadroda revizyona gitmesi beklenen Fenerbahçe'de sağ bekte Mauricio Isla'nın sözleşmesi sona erecek. Sarı-lacivertliler, Şilili oyuncunun alternatifini ise İngiltere'de buldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Özellikle kontratı bitecek oyuncular üzerinde duran sarılacivertlilerin bu kapsamda Newcastle United'ın İspanyol sağ beki Javier Manquillo'yu da radara aldığı iddia edildi. Marsilya, Liverpool, Sunderland ve Atletico Madrid'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.

CALLEJON İÇİN YENİ İDDİA

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü Napoli oyuncusu Jose Callejon için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı. İspanyol kanat oyuncusu bu sezon sonunda boşa çıkacak.