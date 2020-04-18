  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe’den stoper atağı

’den stoper atağı

Göztepe’den stoper atağı
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalara hız veren Göztepe yönetimi, dış transferde savunma transferine öncelik veriyor. Teknik direktör İlhan Palut'un raporu sonrası yönetim, rotasını yeniden İngiltere'ye çevirirken Premier Lig ekibi Watford forması giyen Jamaikalı Adrian Mariappa'yı gündeme aldı.

JAMAİKALI'DAN YANIT BEKLENİYOR
33 yaşındaki Jamaikalının kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması sarıkırmızılı yönetimin elini güçlendirirken, Mariappa'ya menajeri kanalıyla ilk teklif gitti. Kariyeri ile ilgili henüz karar vermeyen tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde İzmir ekibine dönüş yapması bekleniyor. Savunmaya mutlaka takviye yapacak olan Göztepe temasları artırıp bu transferi sonlandırmak istiyor.

Savunmada değişim
Göztepe'de sezon sonunda savunma-da değişim bekleniyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Reis ve Leo ile yola devam etmeyecek olan yönetim, talipleri olan Alpaslan'ın da ayrılma ihtimaline karşı Watford'dan Mariappa'yı gündemi-ne aldı. Savunmaya en az 2 takviye yapması beklenen Göz-Göz'ün bu mevkide değişim yaşaması kaçınılmaz oldu.

BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’den stoper atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA