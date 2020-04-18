Göztepe’den stoper atağı

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalara hız veren Göztepe yönetimi, dış transferde savunma transferine öncelik veriyor. Teknik direktör İlhan Palut'un raporu sonrası yönetim, rotasını yeniden İngiltere'ye çevirirken Premier Lig ekibi Watford forması giyen Jamaikalı Adrian Mariappa'yı gündeme aldı.

JAMAİKALI'DAN YANIT BEKLENİYOR

33 yaşındaki Jamaikalının kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması sarıkırmızılı yönetimin elini güçlendirirken, Mariappa'ya menajeri kanalıyla ilk teklif gitti. Kariyeri ile ilgili henüz karar vermeyen tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde İzmir ekibine dönüş yapması bekleniyor. Savunmaya mutlaka takviye yapacak olan Göztepe temasları artırıp bu transferi sonlandırmak istiyor.



Savunmada değişim

Göztepe'de sezon sonunda savunma-da değişim bekleniyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Reis ve Leo ile yola devam etmeyecek olan yönetim, talipleri olan Alpaslan'ın da ayrılma ihtimaline karşı Watford'dan Mariappa'yı gündemi-ne aldı. Savunmaya en az 2 takviye yapması beklenen Göz-Göz'ün bu mevkide değişim yaşaması kaçınılmaz oldu.

BURAK HAKERLER