Hedef 1 Haziran

Korona virüs sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından gözler gelecek hafta UEFA'nın gerçekleştireceği toplantıya çevrilirken TFF yetkililerinin başlangıç için şimdilik 1 Haziran 2020 tarihinde birleştiği öne sürüldü. Önümüzdeki ay salgının durumuna bakılacağı ve futbolun yöneticileri ile de yapılacak görüşmelerle de bir yol haritasının belirleneceği kaydedildi. Şu an için 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz oynatma planları halen masada dururken halihazırda kesinleşmiş bir durum da söz konusu değil. UEFA'nın 23 Nisan'da yapacağı toplantısında gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.



AVRUPA'DAN FORMÜLLER

Avrupa'nın önde gelen liglerinde konuyla ilgili farklı senaryolar mevcut. İspanya Futbol Federasyonu 27. haftada askıya alındığı ligleri bitirmek zorunda kalırsa mevcut tablonun ilk dört takımı; bir süre daha oynandıktan sonra iptal noktasına gelinirse ise o günkü tablonun ilk dört takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme fikrini gündemine aldı. Almanya'da ise salgın nedeniyle yeni tedbirler alınırken liglerin yeniden başlaması konusunda seyircisiz olarak mayıs ayının ortası işaret ediliyor. Buna göre Bundesliga'nın da yeniden başlaması halinde seyircisiz olarak oynanacağı da kesinleşti. Şampiyonlar Ligi finali 29 Ağustos'ta BBC'nin haberine göre UEFA'nın aklındaki tarih 29 Ağustos. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Gdansk'taki Avrupa Ligi finalinin ise 26 Ağustos'ta oynanması planlanıyor. UEFA, finalleri bu tarihte oynatmak için iki farklı senaryo üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki çeyrek ve yarı final maçlarını rövanşlı bir şekilde temmuz ve ağustos aylarında oynatmak. İkincisi maçların rövanşsız, bir haftalık bir mini-turnuva konseptinde oynanması.