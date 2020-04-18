Horoz’a yöneldi

Süper Lig'e korona virüs salgını nedeniyle verilen arada yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-siyahlılar, ara transfer döneminde de gündemine aldığı ancak anlaşma sağlayamadığı Gürcü oyuncu Jano Ananidze'nin peşine bir kez daha düştü. Sezona Rus ekibi Spartak Moskova'da başlayan devre arasında ise Güney Kıbrıs ekibi Anorthosis Famagusta'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Rus ekibinde ilk yarıda 10 maça çıkan Gürcü oyuncu skora katkı yapamadı. Devre arasında Rum ekibine transfer olan Jano Ananidze, ligde 6, kupada da 2 maça çıktı. Gürcistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Jano Ananidze, bugüne kadar 45 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ABEL HERNANDEZ'LE GÖRÜŞÜLECEK

Yönetim Rodallega'nın yükünü hafifletmek için arayışlarını da sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, adını Palermo takımıyla duyuran ve şuan Al Ahli'de oynayan Abel Hernandez ile de temaslarını sürdürüyor. Uruguaylı futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri takımında mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği belirtildi. Daha önce forma giydiği İtalyan ekibi Palermo'daki performansıyla 12 milyon Euro karşılığında Hull City'nin yolunu tutan Hernandez, CSKA Moskova'ya transfer oldu. Son durağı Al Ahli olan golcü oyuncu, burada oynadığı 16 maçta 7 gol, 1 asist yaptı.