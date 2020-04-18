İzmir ekibinde pizzalar yarıştı

Karantinadaki Göztepeli Alpaslan evinde pizza yaparak akım başlatırken, Soner ve Serdar Gürler’den ise yanıt gecikmedi.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan Göztepeli futbolcular eğlenceli paylaşımlarla takipçilerine ulaşıyor. Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk'ün sanatçı eşi Ebru Şancı, eşinin kızları Ceylin ve Mila ile birlikte pizza yaptığı görüntüleri instagramda paylaştı. Şancı, Göztepe'nin diğer yıldızları Serdar Gürler, Berkan Emir ve Soner'e de 'Hadi sıra sizde" mesajı gönderdi. İlk yanıt Serdar'dan gelirken futbolcu paylaşımında "Biraz yamuk ama ilk için fena değil" yorumunu yaptı. Soner de yaptığı pizza fotoğrafına 'Korona size yaradı, yemekler bizden' yorumunu ekledi.