Karantinadan kaçan Jovic’in başı belada

MART ayında karantinadan kaçarak sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a giden Real Madrid'in Sırp yıldızı Luka Jovic hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in testinin pozitif çıkması nedeniyle futbol takımının da karantinaya alındığı günlerde kuralı ihlal eden Luka Jovic çok ağır bir ceza alacak. Sırp basınında yer alan haberlere göre 22 yaşındaki oyuncunun Sırbistan ceza kanununun 248. maddesi uyarınca 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Ülkesi Sırbistan'a indikten sonra virüs testini yaptıran ve ev karantinasında olacağını belirten evraklar imzalayan ünlü futbolcunun sevgilisi ile birlikte dışarıda doğum günü kutlaması da tepkilerin hızla artmasına sebep olmuştu.