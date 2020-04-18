Korku yetersiz kalır

Korona virüsü yenen G.Saray Teknik Direktörü Terim, hastalıkla ilgili hislerini ve mücadelesini anlattı, çarpıcı ifadelerde bulundu.

1 aylık mücadelesinin ardından korona virüsü yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı süreçle ilgili İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam hastalığı atlatmasında en büyük şansının erken tanı olduğunun altını çizdi ve "Hastalığı semptomlar belirmeden önce tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır" dedi. Terim, "Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim. Hastalık sırasında şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur" diye konuştu.

EV SAHİBİ OLABİLİRİZ

Şampiyonlar Ligi için düşünülen dörtlü final senaryosu ve buna İstanbul'un ev sahipliği yapması olasılığını da değerlendiren Terim, "İstanbul neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip" şeklinde konuştu.



İmparator'dan Merih'e övgü

Terım, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral'a da övgüler yağdırdı. 63 yaşındaki teknik adam, "Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var. Juventus'ta da kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız" ifadelerini kullandı. Terim, 'Merih dünyanın en iyi savunmacısı olabilir mi' sorusuna ise, "Bu zor ama imkansız değil. Merih bu potansiyele sahip. Dahası önünde uzun bir kariyer var. Hala kendini geliştirebilir" yanıtını verdi.