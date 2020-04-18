Mircea Lucescu teklifi reddetti

Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük için düşünülen Lucescu, Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

KORONA VİRÜS SÖZLERİ

Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı. 74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs salgınından İtalya'nın çok etkilendiğini, bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi