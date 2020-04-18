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Haberler Spor Tolgay Arslan’a H.Berlin talip

’a H.Berlin talip

Tolgay Arslan’a H.Berlin talip
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a Bundesliga'dan sürpriz bir talip geldi. Alman basınının duyurduğu transfer görüşmesinde 29 yaşındaki futbolcu için Hertha Berlin'in devrede olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Bruno Labbadia, Hertha Berlin'le anlaşma sağlamıştı. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımda gözden düşen Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak istiyor. Alman basını, Hertha Berlin'in tecrübeli oyuncunun peşinde olduğunu ve görüşmelerin de sürdüğünü yazdı. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

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