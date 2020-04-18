Transferde liste kabarık

G.SARAY'IN transfer çalışmaları ile ilgili flaş iddialar ortaya atılıyor. Sarı-kırmızılılar, golcü transferi için West Bromwich ekibinde forma giyen Hal Robson-Kanu'ya kanca attı. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 31 maçta 10 gol attı ve 1 asist yaptı. Banfield'dan Urzi de gündemde yer alıyor. 19 yaşındaki oyuncu geleceği yatırım olarak düşünülüyor. Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında oynamış olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo ise katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı takıma dönmek istediğini açıkladı.