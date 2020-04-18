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Haberler Spor Yukatel Denizlispor transfer hazırlıklarına başladı

hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor transfer hazırlıklarına başladı

18.04.2020, 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,16:52

ekiplerinden lige verilen koronavirüs arasında hazırlıklarına başladı. Sezon başında 'dan kiralanan ve 'un da kadrosunda görmek istediği Isaac Sackey için harekete geçildi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Isaac Sackey'in bonservisini alabilmek için hareke geçti. Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.

Denizlispor'la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Denizlispor'un Sackey'in yanı sıra Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın da bonservisini alacağı vurgulandı.

DHA

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