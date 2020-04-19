Akhisar’ın içi rahat

Akigo’da 28 futbolcudan 3 oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yönetim, Vrsajevic, Milan Lukac, Rotman ve Sokol Cikalleshi’nin ise sözleşmesini uzattı

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında bulunan ve Süper Lig hesapları yapan Akhisarspor'un yeni sezon öncesi içi çok rahat. Kadrosunda 28 futbolcu bulunan Akigo'da 25 oyuncunun sözleşmeleri yeni sezonda da devam ederken, 3 oyuncunun ise anlaşmaları bu sezon sonunda bitecek. Ege temsilcisinde Eray Ataseven, Ergin Keleş ve Muhammet Reis'in sözleşmeleri sone erecek. Yeşil-siyahlı ekipte yönetim, yabancı oyunculardan Avdija Vrsajevic, Milan Lukac, Rajko Rotman ve Sokol Cikalleshi'nin ise mukavelelerini uzattı. Manisa temsilcisinin önemli isimlerinden Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Edin Cocalic, Kadir Keleş, Musa Nizam, Onur ayık, Taha Yalçıner, Tolga Ünlü ve Uğur Arslan Kuru'nun ise anlaşmaları 2021'de bitecek.



İŞİNİ SAĞLAMA ALDI

Kaleci Gökhan Değirmenci, İrfan Hadzic, Çekdar Orhan, genç oyunculardan Bertuğ Bayar, Hasan Ali Adıgüzel ve Yavuz Serkan Özbakan'ın da Manisa temsilcisi Akhisarspor ile daha iki yıllık sözleşmeleri bulunuyor. Yönetimin, yeni sezonda da kadroyu büyük ölçüde koruyacağı ve 2-3 oyuncu takviyesi yapacağı öğrenildi.