Bakan müjdeyi verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 94 yurdu hizmete açacaklarını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgını sonrasında hem gençlik, hem de spor alanında yatırım ve projelerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu hizmete açmayı planladıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını dile getirdi. Yatırım programında yer alan toplam 130 gençlik ve spor tesisinin bu yıl sonunda açılması hedeflenirken 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezinin bu yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlıyor. Bakanlık, yurt yatırımlarını TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bu yıl sonuna kadar teslim alınacak 43, 2021 yılında 43 ve 2022 yılında da bir olmak üzere toplam 87 yurdun hizmete açılması planlanıyor. Bakanlık 2020-2021 yılları arasında kiralama yoluyla 16 bin 610 kapasiteli 7 adet yurdu da hizmete açmayı öngörüyor