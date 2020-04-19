Fener Udol’a talip

Sarı-lacivertliler, sol bek transferi için İnter’den Asamoah’ın alternatifi olarak Metz’in 24 yaşındaki futbolcusuna kanca attı

Süper Lig'de transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Fenerbahçe sol bek transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Savunmanın soluna yapacağı takviye için İnter'den Asamoah'ı liste başı yapan Kanarya, bu isme alternatif olarak da Metz'in 24 yaşındaki genç oyuncusu Matthieu Udol'u belirledi. Sarı-lacivertlilerin Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için nabız yoklayacağı iddia edildi. Kulübüyle haziran ayında sona erecek olan futbolcu, genç olması nedeniyle de F.Bahçe için cazip hale geldi.



BELÇİKA'DA DA OYNADI

Futbola Metz ekibinde başlayan ve sadece Belçika ekibi Seresien'de yarım sezon kiralık olarak forma giyen Udol, 5 sezondur Fransa'nın dışına çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin sol bek transferini en kısa sürede çözümü kavuşturması bekleniyor.