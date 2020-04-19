Göztepe Tolgay’ı alacak

Orta alana takviye planlayan sarı-kırmızılı yönetim, İstanbul ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu istiyor

Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro ile yola çıkacak olan Göztepe'de yönetim, orta sahaya takviye için düğmeye bastı. Orta alanı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'li yıldız oyuncu Tolgay Arslan'a talip oldu. Sarı-lacivertli ekipte kötü bir sezon geçiren ve İstanbul'dan ayrılması söz konusu olan 29 yaşındaki oyuncuya Göztepe teklif yapmaya hazırlanıyor.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Almanya'da Dortmund altyapısında yetişen ve Türkiye'de de Beşiktaş forması da giyen gurbetçi orta saha oyuncusunun menajeriyle bağlantıya geçecek olan yönetim nabız yoklayacak. Sarı-lacivertli ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tolgay'a cazip bir teklif sunacak olan Göz-Göz, futbolcuyu İzmir'e getirebilmek için şartları zorlayacak.



H.BERLİN DE İSTİYOR

Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını söylediği Tolgay Arslan'a Almanya ekibi Hertha Berlin'in de talip olduğu iddia edildi. Almanya doğumlu olan Tolgay'ı bu teklifi değerlendirme ihtimali yüksek gözükse de Göztepe ise yeni stadı, bulunduğu şehir ve taraftarı ile öne çıkıyor.



BEŞİKTAŞ İLE KUPA KALDIRDI

Almanya'da Hamburg ve Aachen formalarını da giyen Tolgay, 5 sezon oynadığı Beşiktaş'ta iki kez üst üste lig şampiyonluğu sevincini yaşadı



■ BURAK HAKERLER