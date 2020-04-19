Horoz Conte’nin peşinde

Ege ekibi, İsrail temsilcisi Beitar Jerusalem’de oynayan Fransız futbolcuyu takibe aldı

Denizlispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapmak isteyen yönetim, bu kez yüzünü İsrail ekibi Beitar Jerusalem'de oynayan savunma oyuncusu Antoine Conte'ye çevirdi. İsrail temsilcisinde son 4 sezondur forma giyen 26 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncu Antoine Conte'nin piyasa değerinin 1 milyon 200 bin Euro olduğu belirtildi. Daha önce Paris Saint Germain ve Reims formalarını da giyen Conte'nin sözleşmesinde "Eğer kulüp isterse 1 yıl daha sözleşmeyi uzatır" maddesi bulunuyor. Conte ile görüşmelere başlanacağı belirtildi.



LİSTEDE ÇOK İSİM VAR

Bu arada yeşil-siyahlılar Güney Kıbrıs ekibi Anorthosis'te oynayan orta saha oyuncusu Jano Ananidze ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli'de görev yapan Uruguaylı forvet oyuncusu- Abel Hernandez'le de ilgileniyor.



16 MAÇTA OYNADI

Denizlispor, İsrail ekibi Beitar Jerusalem'de oynayan savunma oyuncusu Antoine Conte'ye talip olurken, 26 yaşındaki futbolcu bu sezon takımında 16 maç oynadı. Gine asıllı Fransız futbolcu futbolcu 15 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken 1 gol attı. Antoine Conte, U17, U18, U19, U19, U20 ve 21 Fransa Milli Takımı'nın da formasını giydi.



27'SİNDE İLK İDMAN

Korona virüs salgını yüzünden liglere ara verilirken, Denizlispor'da idmanların 27 Nisan'da başlayacağı açıklandı. Denizli dışında olan futbolcuların Denizli'ye gelmeye başladığı öğrenildi. Tesislerde kalan bazı futbolcuların ise çalışmaları burada sürdürdüğü belirtildi.



■ SEBAHATTİN ALP