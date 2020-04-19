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Haberler Spor Karsıyaka’da kaptan M.Asan çok mutlu

Karsıyaka’da kaptan M.Asan çok mutlu

Karsıyaka’da kaptan M.Asan çok mutlu
Giriş Tarihi: 19.4.2020
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan, 6. yılını geçirdiği yeşilkırmızılı kulüpte mutlu olduğunu söyledi. KSK'de 1. Lig, sonra 2. Lig, son olarak 3. Lig'de görev alan tecrübeli ön libero, "Karşıyaka'nın zor durumlarında bile hiçbir zaman bırakıp gitmeyi, gemiyi terk etmeyi düşünmedim. Genç kadronun bir abiye ihtiyacı vardı. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada bana karşı inanılmaz bir sevgi var. Bende bu sevgiye layık olmak için çabalıyorum" dedi.

SONER TOLUNGÜÇ BİR BABA GİBİ
Kulübün geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Mustafa Aşan şöyle konuştu: "Başkanımız Turgay Büyükkarcı elinden geleni yapıyor. Teknik direktörümüz Soner Tolungüç bize bir baba gibi davranıyor. Biz oyuncular sadece hedefimize ulaşmak için kenetlendik. Bu sezon hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu da başaracağız."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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