TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un bu sezon yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Mustafa Çeçenoğlu, Süper Lig'den birçok takımın radarına girdi. Sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Antalyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'un istediği ifade edildi. Bu sezon TFF 1. Lig'de 26 maçta 4 gol 4 asist yapan Mustafa Çeçeoğlu'nu sezon içinde Antalyaspor ve Gençlerbirliği kulüpleri de izlemişti. Başarılı oyuncunun gelecek sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor.
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
Menemenspor’a ‘Süper’ kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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