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Haberler Spor Menemenspor’a ‘Süper’ kanca

Menemenspor’a ‘Süper’ kanca

Menemenspor’a ‘Süper’ kanca
Giriş Tarihi: 19.4.2020
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un bu sezon yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Mustafa Çeçenoğlu, Süper Lig'den birçok takımın radarına girdi. Sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Antalyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'un istediği ifade edildi. Bu sezon TFF 1. Lig'de 26 maçta 4 gol 4 asist yapan Mustafa Çeçeoğlu'nu sezon içinde Antalyaspor ve Gençlerbirliği kulüpleri de izlemişti. Başarılı oyuncunun gelecek sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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