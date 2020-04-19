NBA’de yüzde 25 kesinti

KORONA virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler, oyuncuların maaşlarında indirime gidiyor. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA'de de durumlar aynı. NBA'de maaş indirimi konusunda lig yönetimiyle basketbolcular yüzde 25'lik indirim oranında anlaşmaya vardı. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) maaş indirimi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşmanın 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi. NBA Başkanı Adam Silver, katıldığı bir konferans toplantısında NBA'in yeniden ne zaman başlayacağı ile ilgili, "Yer alan raporlara göre bir sürü farklı bilgi var ve biz şu an ligin geleceği için herhangi bir karar verme pozisyonunda değiliz." ifadelerini kullandı.

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