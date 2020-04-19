Niasse harekatı

G.Saray golcü transferinde gaza basarken Everton formasını giyen Akhisarspor’un Senegalli eski yıldızını yakın takibe aldı

Galatasaray'ın yeni sezona yönelik golcü planları ile ilgili birçok isim ortaya atılırken Süper Lig'i yakından tanıyan Oumar Niasse'nin de adaylar arasına dahil edildiği öne sürüldü. Everton formasını giyen 30 yaşındaki Senegalli yıldız oyuncu bu sezon Premier Lig'de sadece 22 dakika süre alırken futbolcunun eski günlerine dönmek için daha fazla oynayabileceği bir takım arayışında olduğu ile sürüldü. Bonservis problemi olmayan yıldız isimle önümüzdeki günlerde görüşme masasına oturulacağı bildirildi. 2013-2014 sezonunda Akhisarspor formasını giyen oyuncu transferi halinde 6 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yapacak.



ASLAN'DA ADAY ÇOK

Aslan'ın listesindeki diğer yıldız adayları ile de temasını sürdürdüğü bilinirken bu isimler arasında Brescia forması giyen Balotelli, Tigres'in tecrübeli ismi Enner Valencia, West Browwich'den Kanu ve Al Hilal'de görev yapan eski golcüsü Gomis de yer alıyor. Sarıkırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde yoğun bir trafik yaşaması bu isimlerden biriyle karar kılıp gelecek sezon için kadrosuna katması bekleniyor.