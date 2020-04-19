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Haberler Spor Ronaldo karantinada parti verdi

Ronaldo karantinada parti verdi

Ronaldo karantinada parti verdi

19.04.2020, 19:57

Portekizli yıldız , yeğeni 'nun 21. için diğer aile fertleriyle bir araya geldi. Ronaldo'nun karantina günlerinde kutlama yapması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşlar da sosyal izolasyona devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Madeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını yok saydı.

AİLEYLE BULUŞTU

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da katıldı.

Ronaldo'nun kardeşi Elma, sosyal medya hesabından fotoğrafları "Bu sevgili yeğenimin doğum günüydü. Aile, arkadaşlar, aşk hepsi bir arada" notuyla paylaştı.

Fotoğrafa yorum yapan Alicia ise "Karantinayı ailenizle birlikte geçirdiğinizde iyi bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz. Teşekkürler, her zaman bir arada" ifadelerini kullandı.

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