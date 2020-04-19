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“Şampiyon olacağız”

“Şampiyon olacağız”
Giriş Tarihi: 19.4.2020

’ın yıldızı “Lig başlasın. Çok şey yapıp mutlu sona ulaşacağız” dedi

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlılar ile yapacakları çok şeyin olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından iddialı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu "Ben Frankfurt'ta oynarken bir şey söylemiştim, 'Kupayı kazanacağız.' Bana kimse inanmadı. Ama kupayı kazandık. Lig tekrar başladığında Beşiktaş birçok şey yapacak ve şampiyon olacağız. Şampiyon olduktan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" dedi.

BİZLER ROL MODEL OLMALIYIZ
Ülkesi Gana'nın korona virüsle ilgili durumu hakkında konuşan Boateng, "Durum İtalya'da ve Avrupa'daki kadar kötü değil. Yardım kampanyalarına destek olmaya çalışıyorum. Ünlü insanlarız. Bu bizi rol model yapıyor. Katkı için de rol model olmalıyız. Yardım için maç organize etmek isterdim. Şu anda öyle bir şans yok tabi" dedi.
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