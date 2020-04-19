Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Süper Lig’in yıldız isimlerinin geleceği şimdiden merak edilirken, futbolcular ve oynadığı kulüpler karar aşamasında

Korona virüs tehlikesi sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından transfer dönemleri değişirken Türkiye'de sözleşmesi bitecek olan yıldızların geleceği merak ediliyor. Birçok yıldız isim ve kulüple ilgili şimdiden "Tamam mı, devam mı?" sorusu sorulmaya başladı. Özellikle Ege ekipleri transfer döneminde yoğun bir trafik yaşayacak. İzmir ekibi Göztepe ve diğer Ege temsilcisi Denizlispor'da tam 15 futbolcunun mukavelesi sona erecek. Göz Göz'de Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler kiralık olarak görev yaparken Horoz'da ise sözleşmesi bitecek olan isimlerden Barrow lig devam ederken ayrılmıştı. Isaac Sackey, Oscar Estupinan ve Sedat Şahintürk ise takımda kiralık olarak forma giyiyor.



TRABZON'DA 8 İSİM

Süper Lig'in ara verdiği dönemde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da ise bulunduğu 8 oyuncunun sözleşmesi bitecek. Yine Galatasaray ile Beşiktaş'ta da 8 oyuncunun mukavelesi sona erecek. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen F.Bahçe'de ise 7 futbolcu benzer bir süreci yaşayacak.



GÖZTEPE: Soner (Kiralık), Serdar (Kiralık), Castro, Beto, Atınç, Berkan, Jerome, Titi, Deniz, Mossoro, Kerem Atakan, Leo, Napoleoni, Reis, Serkan.

DENİZLİSPOR: Onazi, Barrow (Kiralık), Murawski, Sackey (Kiralık), Estupinan (Kiralık), Ben Youssef, Stachowiak, Bergdich, Oğuz, Olcay, Mustafa Yumlu, Zeki, Sedat (Kiralık), Tolgahan, Mbamba.

G.SARAY: Mario Lemina (Kiralık), Jean Michael Seri (Kiralık), Onyekuru (Kiralık), Andone (Kiralık), Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan.

TRABZON: Badou Ndiaye (Kiralık), Manoel (Kiralık), Filip Novak, Jose Sosa, Majid Hosseini, Bilal Başacıkoğlu, Manuel da Costa, Joao Pereira.



BEŞİKTAŞ: Mohamed Elneny (Kiralık), Abdoulay Diaby (Kiralık), Kevin-Prince Boateng (Kiralık), Loris Karius (Kiralık), Pedro Rebocho (Kiralık), Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson.

FENERBAHÇE: Simon Falette (Kiralık), Hasan Ali Kaldirim, Tolga Cigerci, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu, Erten Ersu.