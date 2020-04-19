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Haberler Spor Trabzonspor Mustafa’ya kanca attı

Mustafa’ya kanca attı

Trabzonspor Mustafa’ya kanca attı
Giriş Tarihi: 19.4.2020

Bordo-mavililer, G.Saray’dan ayrılan genç oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı

Ahmet Ağaoğlu başkan olduktan sonra 'öze dönüş' politikasını tam anlamıyla uygulamaya koyan Trabzonspor'un hedefinde ise Mustafa Kapı bulunuyor. 16 yaşında lig maçına çıkan ve Galatasaray tarihinin forma giyen en genç futbolcusu olan Mustafa Kapı, geçtiğimiz aylarda tartışmalı bir şekilde kadro dışı kalmıştı.

KAPI İLE TEMAS KURULDU
Sezon sonu Galatasaray ile kontratı bitecek olan ve yeni sözleşme konusunda kulübüyle uzlaşamayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için Trabzonspor yoklama yaptı. Genç yıldız adayının menajeriyle temas kurulurken, anlaşma sağlanması halinde bordo-mavililer Galatasaray'a sadece 360 bin Euro (2 milyon 710 bin TL) yetiştirme bedeli ödeyecek.
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