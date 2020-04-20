Albayrak içini döktü

Korona virüse yakalanıp, hastalığı atlatan G.Saray İkinci Başkanı, tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Korona virüse yakalanıp, uzun bir tedavi sürecinden sonra hastalığı atlatmayı başaran Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, dün özel bir kanalda canlı yayına katıldı. Albayrak, tedavi sürecinin psikolojisini çok etkilediğini söylerken, hastanede kaldığı süreçte çocuklarının da koronavirüse yakalandığı anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Küçücük bir odada yalnız başına 14 gün kaldığını belirten Albayrak, "Bir telefon geldi, oğlum Hikmet'in testi pozitif çıkıyor. Arıyorum nasıl ağlıyor ama. Akşam gece saat 00.30'da kızım İlknur arıyor, '38,5 derecede ateşim baba' diyor 'ben hastaneye gidiyorum'. Benim olduğum hastaneye geliyor, ben odamdayım ve kızım ateşle hastaneye geliyor. Oğlum başka hastanede yatıyor, gelinim telefonda ağlıyor. Allah hiçbir babaya böyle bir acı böyle bir ızdırap vermesin" dedi.

BAĞIŞA HAZIRIM

Tedavi için plazma bağışına hazır olduğunu belirten Albayrak, "Vücuduma yetebilecek kadar kan kalsın, eğer benim kanımla insanlar iyileşecekse son damlasına kadar vermeye hazırım" diye konuştu.