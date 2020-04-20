Altay’da Putsila’nın gözü şampiyonlukta

Geçen sezon Ankaragücü ile Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Belaruslu, “Sıra Altay’a geldi” dedi.

Türkiye'deki kariyerinde Gaziantepspor ve Ankaragücü formalarını giyen şuan Altay'da görev yapan Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, İzmir'de çok mutlu olduğunu söyledi. Başkent ekibi Ankaragücü ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şimdi sıra Altay'da. Salgın bittikten sonra Play-Off'taki yerimizi alıp, oradan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Çok iyi bir hava yakalamıştık. Bunu hem fizik hem de mental olarak ligler başladıktan sonra da devam ettirirsek hedefimize ulaşmamız çok kolay olacak diye düşünüyorum. Takım bunu başaracak güçte" dedi.

ÜÇ KALECİ DE MUTLU

Tecrübeli oyuncu bu sezon Altay'da görev yaptığı 26 karşılaşmada 5 gol 4 asist yaptı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Putsila ile Altay yönetimi geçtiğimiz günlerde gelecek sezon içinde el sıkışmıştı. Bu arada Altay'da mevcut 3 kalecinin sözleşmelerinin yeni sezonda devam edecek olması da yönetimin elini rahatlatıyor.