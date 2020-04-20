Göz-Göz’de Remy bombası

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlayan Göztepe yönetimi karantina günlerinde boş durmuyor.

Teknik direktör İlhan Palut ile sürekli video konferans yoluyla toplantılar yapan sarı-kırmızılı yönetim, öncelik verdiği golcü transferinde yol harita-sını belirledi. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Eder'in ardından yönünü Fransa'ya çevirerek bir dünya yıldızını daha gündemine aldı.



TAKIMDAKİ GOL SORUNU ÇÖZÜLECEK

Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1'de şam-piyonluk mücadelesi veren Lille'de forma giyen Fransız yıldız golcü Loic Remy'ye kanca attı. Önümüzdeki sezon üst sıralara oynayacak iddialı bir ekip yaratmak isteyen sarı-kırmızılılar, Portekizli Eder veya Fransız Remy'yi kadrosuna katarak ileri uçta yaşanan soruna çözüm bulmak istiyor. Son iki sezondur Lille forması giyen Remy'nin kulübüyle sözleşmesi sona ererken Göztepe yönetimi, 33 yaşındaki yıldız futbolcuya menajeri kanalıyla teklif götürerek nabız yoklamaya başladı.

REMY'NİN KARİYERİ ÇOK PARLAK

Lyon formasıyla vitrine çıkan Remy, Lens, Nice, Marsilya, Quenns Park Ran-gers, Chelsea, C.Palace, Getafe, Las Palmas'da forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu kariyerinde ise 7 kupa kaldırdı. Chel-sea formasıyla Premi-er Lig ve Lig Kupası şampiyonluğu yaşa-yan Remy, Marsilye ile 2 lig, bir Fransa Süper Kupası, Lyon ile 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.



134

Fransa A Milli Takım formasını giyen Loic Remy, kulüp kariyerinde 387 resmi maça çıkarken 134 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Remy, milli takımda ise 22 maça çıkarken 5 gol kaydetti.



Golcülere yol göründü

Sarı-kırmızılı ekibi ileri uçta sezon sonunda köklü bir değişim beklerken yeni transferlere yer açmak için yönetim, kadrodaki iki yıldızla vedalaşmaya hazırlanıyor. Devre arasında takımdan ayrılmayı planlayan ancak herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayınca Göztepe'de kalan Deniz Kadah'ın yanı sıra iki sezondur beklentilerin uzağında kalan İngiliz golcü Cameron Jerome ile yolların ayrılması bekleniyor. Deniz ve Jerome'un sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Devre arasında transfer edilen Polonyalı golcü Kamil Wilczek ile ise yola devam edilecek.

BURAK HAKERLER