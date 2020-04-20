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İkizler “Evde kal” çağrısında bulundu

İkizler “Evde kal” çağrısında bulundu
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Virüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesiyle evde antrenman yaparak performanslarını korumayı amaçlayan Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nın milli futbolcuları ikiz kardeş Buse ve Sude Dağdelen, 'Evde kal' çağrısı yaptı. Göstermiş oldukları başarılı performans ile futbol kamuoyunun dikkatini çekerek U17 Milli Takımı'na seçilen ve 'İkiz Kuleler' lakabı ile tanınan Buse ve Sude, "Şimdi korona virüse karşı iyi savunma yapma zamanı. Mesafeyi koru, kurallara uy korona virüsü yen. Evinde kal Türkiye" diye mesaj verdi.

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