  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kara Kartal’da hedef Gaitan

’da hedef Gaitan

Kara Kartal’da hedef Gaitan
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Beşiktaş, ’in yerine orta alana Lille’in 31 yaşındaki yıldızını edecek.

Süper Lig'de bu sezon hedeften uzaklaşan ve bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı. Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen on numara Nico Gaitan'a kanca attı. Ocak'ta gündeme gelen Arjantinli futbolcu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer ederek orta alana dinamizm getirmeyi hedefliyor. Devre arasında ABD Kulübü Chicago Fire'da forma giyen, ara dönemde Lille ile 6 aylığına anlaşan futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal’da hedef Gaitan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA