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Haberler Spor Kevin de Bruyne şüpheye düşmüş

Kevin de şüpheye düşmüş

Kevin de Bruyne şüpheye düşmüş
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'yi korona virüs korkusu sardı. Sky Sports'a konuşan Belçikalı oyuncu, "Karantinanın ilk 2 haftasında ailecek hastalandık. İniş çıkışlar yaşadık ama şu anda herkes iyi." ifadelerini kullandı. İlk başta küçük çocuğunun hastalandığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Sonra büyük oğlum ve eşim de hastalandı. Ama korona virüs mü yoksa başka bir şey mi emin değiliz." diye konuştu.Test yaptırmadıklarını belirten de Bruyne, "Çok şükür bu hastalığı atlattık ve son 2 haftadır iyi durumdayız. Rutinimiz var, her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

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