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Haberler Spor Manisa Futbol’un muhteşem dörtlüsü

’un muhteşem dörtlüsü

Manisa Futbol’un muhteşem dörtlüsü
Giriş Tarihi: 20.4.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü'nün 4 oyuncusu attıkları gollerle takımlarını sırtladı. Ege temsilcisi oynadığı 28 maçta 79 gol atarken, bu gollerden 49'unu Serdar, Zahit, Sinan ve Dilaver kaydetti. Manisa temsilcisinde golcülerden 33 yaşındaki Serdar Deliktaş görev yaptığı 27 maçta 20 gol, 28 yaşındaki Zahit Fındık 26 karşılaşmada 11, 25 yaşındaki bir başka gol ayağı 25 yaşındaki Sinan Kurumuş 23 maçta 9, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Dilaver Güçlü de 21 maça 9 gol kaydederek takımın gol yükünü çekti.

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